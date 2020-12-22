Проезд в Череповце в новогоднюю ночь будет бесплатным

В новогоднюю ночь общественный транспорт в Череповце будет бесплатным. Об этом сообщил мэр города Вадим Германов.

Он напомнил, что это не в первый раз. "Впервые мы отменили плату за проезд год назад, рады, что это решение пришлось вам по душе", - пишет он на страничке ВКонтакте.

По информации мэра, с 00:30 до 5:00 будут работать автобусные маршруты №№ 2, 7, 13 и 18. Обратите внимание, что 18-й маршрут в Зашекснинском районе пойдет другим путем: по Ленинградской - Годовикова - Городецкой и далее привычным маршрутом.

Однако у трамваев также будет рабочая ночь. "Для тех, кому в Новый год приятнее слушать стук колес, запустим два праздничных трамвая по маршруту № 8", - делает подарок череповчанам градоначальник.