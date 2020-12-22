Плохая весть из Москвы: в столице скончалась вологодская журналистка

Стоп-кадр: Арина читает стихи на фестивале "Вишня".

В Москве погибла вологодская радиоведущая. Ее нашли мертвой.

Арина Карельская работала журналистом в Вологде и Череповце, однако в последнее время перебралась в Москву. По словам близкой, вологжанка в тот день собиралась посетить врача-стоматолога и выехала из дома. Далее связь с ней была потеряна. Телефон не отвечал.

Родные попросили подключиться к о поиску столичных волонтеров поисково-спасательного отряда. Но пришло известие о смерти. Подробности трагедии смерти будут выясняться, однако причина гибели молодой женщины не связана с коронавирусной инфекцией. "Это несчастный случай", - сообщает поэт Андрей Пермяков.

"Это какой-то кошмар, Арина - одна из самых весёлых людей, кого я знаю. Энергии - какое-то море океанское..." - пишет он. Есть непроверенная информация. что она попала под электричку.

Арина Карельская работала журналистом в новостной службе ИМА "Череповец". В Вологде она несколько лет работала ведущей радио "Маяк". В столицу уехала в 2017 году. О дате и месте похорон будет сообщено дополнительно.

Выражаем соболезнование родным и близким, коллегам Арины Карельской.

Видео - творческое объединение "ЛАДы", Череповец.