В Череповце грабитель выследил пенсионерку и напал

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В городе металлургов произошло ограбление 82-летней пенсионерки. Преступник разжился 700 рублями и скромным мобильником.

В полицию обратился очевидец, который собственными глазами видел, как пожилая женщина рухнула на землю. Свидетель в тот момент заезжал на машине во двор на улице Металлургов. Правоохранители быстро среагировали - на поиск были ориентированы патрульные наряды, на место приехали оперативники.

Пострадавшая рассказала полицейским, что когда она была на пути из магазина домой - ее кто-то сильно толкнул в спину. Женщина отошла от шока и обнаружила, что сумку негодяй попросту вырвал и унес с собой. Правоохранители изъяли записи с камер видеонаблюдения, опросили свидетелей и составили примерные приметы грабителя. Был отработан и круг лиц, которых ранее уже привлекали за подобные преступления. В итоге - преступник был вычислен.

36-летний ранее судимый за аналогичные преступления череповчанин признался в отделе полиции в совершении противозаконного деяния. Он пояснил, что бабульку заприметил еще в продуктовом и проследил за ней. Мужчина находился в сложном финансовом положении и, таким образом, нашел выход. Телефон он сдал в скупку, сумку выкинул, а деньги потратил на себя. Теперь ему грозит до 7 лет лишения.