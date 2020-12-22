Бывший начальник вневедомственной охраны Череповца осужден за взятку из морга

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Череповецкий городской суд вынес решение по делу о получении должностным лицом через посредника взятки в особо крупном размере. Подсудимым оказался 52-летний Василий Четвериков - экс-глава Отдела вневедомственной охраны по Череповцу.

Оказалось, что осенью 2010 года через посредника к нему обратился собственник «Ритуальных услуг» (морг). Тот попросил оказать услуги дешевле, чем по официальному прайсу. Четвериков согласился без официального оформления выставить на объект своего сотрудника. В результате соглашения, собственник заключил контракт с ООО Охранная организация «Охрана Системы ТелеМеханики» якобы на оказание услуг охраны, при этом еще отчислял ежемесячную взятку наличными.

В течение 7 лет, с января 2011 по 5 апреля 2018 года, подсудимый получил взятку в сумме 1 млн 791 700 рублей. Череповчанину назначили 4 года колонии строгого режима со штрафом в размере суммы взятки. Осужденный не сможет 3 года занимать госдолжности, места в правоохранительных органах и органах местного самоуправления. Приговор еще может быть обжалован. Дело против собственника объекта и посредника прекращено.