Вологодские школьники начнут отдыхать с 30 декабря

-

В Вологодской области школьники выйдут на каникулы 30 декабря и пробудут на законном отдыхе до 10 января. Об этом сообщил глава региона Олег Кувшинников во время оперативного совещания.

С первого учебного дня школы будут работать в очном формате, за исключением классов на карантине, где были выявлены контактные или заболевшие коронавирусом. По словам начальницы Департамента образования области, к 25 декабря в детских садах снизилось количество детей, выведенных на карантин. В школах всего 2% от общего числа учителей и учеников болеют коронавирусом или контактны.