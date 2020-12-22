Коронавирусом заразились 1853 несовершеннолетних вологжанина

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В Вологодской области стало известно число заразившихся коронавирусом детей. С начала пандемии диагноз COVID-19 получили 1853 несовершеннолетних вологжанина. Уполномоченная по правам детей заявила, что каждый 10-й заразившийся новой инфекцией — это ребенок.

На данный момент болеют 824 ребенка. В основном дети переносят ковид в легкой форме, но троих спасти не удалось. Погибшие имели тяжёлые врожденные и хронические заболевания. В Череповце скончались два подростка 14 и 15 лет, в Вологде 7-летний мальчик с пороком сердца.