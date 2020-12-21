Тело 46-летнего вологжанина нашли в озере

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46-летний житель деревни Щекино Вытегорского района 20 декабря отправился на рыбалку. Через некоторое время на Тудозере спасателями был обнаружен провалившийся под лёд снегоход и вещи пропавшего. Сегодня специалисты АСУНЦ «Вытегра» нашли и тело мужчины.

За выходные в регионе официально зафиксировано 4 случая провала под лед: в их числе автомобиль, 2 снегохода и мотобуксировщик. С начала сезона в ледяной воде побывало 14 вологжан, двое погибли. Об этом сообщила пресс-служба УМЧС России по Вологодской области.

Люди не соблюдают банальные правила безопасности на льду и платят за это жизнью. Лед при одинаковой толщине на одном и том же водоеме может обладать разной прочностью. Даже в морозы на водоеме находится слабое место.