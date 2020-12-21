Вологжане вышли на 6-дневную рабочую неделю

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В Вологодской области принято решение сделать 31 декабря выходным днем. Поэтому на этой неделе вологжане будут работать шесть дней вместо пяти - суббота, 26 декабря, будет рабочей. Таким образом, люди смогут подготовиться к празднованию Нового года.

Запрос к губернатору поступил еще в прошлом году на Прямой линии - предложение власти поддержали. В этом году 31 декабря отдыхать решили Белгородская, Курская, Владимирская, Мурманская области, Республика Крым и Ставропольский край. В 2021 в последний день года на выходном будут уже все россияне.