Череповецкие гаишники спасли печального аиста

- Фото: по Череповцу ОГИБДД

На Северной дороге Череповца, в минувшую пятницу, местный житель обнаружил лежащую птицу. Аист находился на проезжей части и, вероятно, был нездоров. Автомобиль с включенной аварийкой на обочине заинтересовал сотрудника ГИБДД, который в тот момент нес службу по городу.

Череповчанин рассказал правоохранителю, что нашел птицу и надо ей помочь. Тогда инспектор перенес аиста в патрульный автомобиль и отвез его в ветеринарную клинику орнитологу Дарвинского заповедника. Об этом сообщила ГИБДД по Череповцу. Будем надеяться, с птичкой все будет в порядке.