Чудовищное ДТП произошло у мясокомбината в Череповце

- Фото: по Череповцу ОГИБДД

В Череповце автомобиль врезался в другую иномарку и отлетел на световую опору. ДТП произошло в полночь у мясокомбината на улице Школьной.

61-летний водитель Шевроле Вива не справился с управлением и увел машину прямо в Мицубиси, от последующего удара Шевроле отлетела в столб. Автомобиль серьезно искорежило. У виновника аварии диагностировали закрытую травму грудной клетки, перелом ребер, закрытый перелом костей таза, закрытую травму коленных суставов и травматический шок. Пострадавший доставлен в МСЧ «Северсталь» .

О здоровье 29-летнего водителя Мицубиси не сообщается.