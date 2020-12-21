В Вологде автомобиль сгорел дотла из-за разгерметизации топливной системы

Место ЧП Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

В Вологде 20 декабря в 8 часов вечера вспыхнул автомобиль «Шевроле Ланос» 2005 года выпуска. На место ЧП выехали 2 единицы техники и 9 человек личного состава, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.

Около дома №1 на улице Рабочей иномарка выгорела полностью: приборная панель, сидения, обшивка салона, повреждено покрытие авто, колеса оплавлены, стекол нет. Площадь пожара составила 3 квадратных метра.

Причиной пожара назвали разгерметизацию топливной системы. Обычно такая неисправность вызывается износом или повреждением трубопроводов и шлангов. Признаками разгерметизации являются запах бензина в салоне, повышенный расход топлива, затрудненный пуск двигателя, потеря номинальной мощности.