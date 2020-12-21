В машинах для перевозки детей Вологодского района появятся рециркуляторы

Фото со страницы главы района в соцсети

В Вологодском районе власти решили обеспечить машины для перевозки детей рециркуляторами. Дошкольники и школьники будут перевозиться в автобусах с обеззараживающими аппаратами: воздух из салона с помощью вентиляторов нагнетается в закрытую коробку с бактерицидными лампами - таким образом умирает 99% вредных микроорганизмов.

В машины, которые довозят малышей в детские сады, в ближайшее время установят 5 авторециркуляторов, которые включаются сразу при запуске двигателя. На очереди стоят и школьные автобусы. По сообщению главы района, во всех школах установлены рециркуляторы, средства для дезинфекции, есть термометры.

В перспективе – установка тепловизоров в крупных учебных учреждениях. Однако многие вологжане оспаривают эффективность такого средства. При входе с холодной улицы температура открытого лица обычно оказывается на пару градусов ниже.