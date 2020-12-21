Устюжанин выехал на иномарке на реку, а от последствий сбежал

Фото: группа «Великий Устюг и Великоустюгский район» ВКонтакте

В Великом Устюге произошло ЧП: местный житель выехал на лёд Малой Северной Двины. Все бы ничего, но переправа еще по-хорошему не закрепилась, и иномарка увязла в снежной каше и проталинах. Автомобилист не смог справиться с растаявшей поверхностью и принял решение покинуть "судно" - попросту сбежал, бросив транспортное средство. Местные власти передали ему, что имущество теперь находится на штрафстоянке. Вероятно, счет будет внушительным.

Оказалось, что водитель проигнорировал предупреждающие знаки и шлагбаумы и решил рискнуть. Глава района заметил, что машина не доехала 40 метров до берега. Автолюбитель таким образом пытался добраться из Кузино в Великий Устюг.

В Вологодской области в этом сезоне уже успели погибнуть несколько вологжан, которые рискнули выйти на неокрепший лед. Родителям следует напомнить детям о правилах безопасности. Нередки случаи, когда несовершеннолетних просто уносит под лед и часто тело могут не найти до весны. Основными любителями неокрепших поверхностей также считаются рыбаки.