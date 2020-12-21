В Череповце снова орудуют вандалы

Фото: vk Новости Череповца

В городе металлургов на площади Химиков в минувшие выходные череповчане обнаружили результат работы очередных вандалов. Криминальные элементы, по-видимому, топтали ногами полые тумбы у сразу нескольких световых композиций. Светящиеся фигуры установили буквально на днях. .

Помощник мэра Череповца прокомментировал, что на данный момент оценивается ущерб от действий преступников. Скорее всего городская администрация уже готовит заявление в полицию. На площадь Химиков выходят несколько камер видеонаблюдения, поэтому лица злоумышленников могут показать любопытствующим уже в ближайшее время.