Череповчанка покалечила грудного ребенка в поликлинике

-

В городе металлургов произошла жуткая история: мать из-за неаккуратности покалечила собственного младенца. 37-летняя местная жительница заходила с грудничком на прием к врачу и уронила ребенка о кафель.

Следствие установило, что череповчанка переносила дочь в сумке на плече. Одна из ручек соскользнула и ребенок сильно ударился головой о пол. У девочки диагностировали перелом кости черепа.

Суд установил, что мать допустила преступную небрежность, но покалечила ребенка не умышленно. При принятии решения учитывалось, что у женщины еще трое детей и семья считается благополучной. В результате раскаявшейся матери назначили штраф – 3 тыс. рублей. Состояние младенца на данный момент не вызывает опасений. Ребенок остается в семье.