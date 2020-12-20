Странное ДТП произошло в Череповце

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В Череповце утром субботы на улице Космонавта Беляева около дома №32 произошло необычное ДТП.

На нерегулируемом пешеходном переходе 60-летнего череповчанина сбила Нива. Машина вылетела на встречку и задела иномарку, за рулем которой сидела пьяная 27-летняя девушка.

36-летний водитель скрылся с места происшествия, однако забрал с собой и сбитого пешехода. Как оказалось, они решили поехать к пострадавшему... домой. Там медиков уже вызвали обеспокоенные родственники: оказалось, что у немолодого мужчины ушиб поясничного отдела позвоночника, травма коленного сустава, закрытый перелом голени.

Девушка за рулем Ниссан Альмеры не пострадала, от медосвидетельствования отказалась. Виновник ДТП самостоятельно вернулся на место происшествия. На данный момент выясняются все обстоятельства аварии.