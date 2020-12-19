Горбольница №1 Вологды превращается в крупнейший моногоспиталь

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Сразу два здания городской больницы №1 Вологды превращены в моногоспиталь для инфицированных коронавирусом. Пациенты - часть выписаны домой, а неинфекционные пациенты в экстренном и неотложном состоянии отправлены в областную больницу.

Об этом рассказал главврач Павел Шепринский.

Количество коек там составит 600 - это будет крупнейшее лечебное учреждение области, принимающие коронавирусных больных. Однако пока там занято чуть более половины мест, ведутся работы, подключение коек к кислородной сети. Их количество должно составить 210. В корпусах на Советском, 63 и 102, находятся вологжане с подтвержденным ковидом, а в корпусе на Советском, 98, проводится диагностика пациентов. На данный момент в медучреждении занято 330 коек.

По словам главного врача больницы Павла Шепринского, в течение недели проводились работы по оснащению кислородом 2 и 3 этажа лечебного корпуса по адресу Советский проспект, 102. Четвертый этаж уже запущен – туда переведены 62 пациента: «На третьем этаже завершена кислородопроводка, в субботу будет проведена генеральная уборка, и этаж заработает в полную силу. Далее в наших планах дооснастить кислородопроводом 5 этаж, где размещалось пульмонологическое отделение. Таким образом, к концу следующей недели в лечебном корпусе на Советском, 102 будет развернуто 210 кислородных коек. В настоящее время работают только койки для ковид-инфицированных пациентов».

Павел Шепринский пояснил, что на базе моногоспиталя есть возможность провести хирургическое лечение, осуществить другие вмешательства, если это необходимо коронавирусным больным.