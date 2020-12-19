В Вологде из-за ремонта ограничат подачу тепла в три микрорайона

В трех микрорайонах Вологды ограничат теплоснабжение из-за ремонта сети. Работы начнутся 21 декабря в 21:00, окончание планируется в 18:00 22 декабря.

Дефекты обнаружены на магистральной тепловой сети диаметром 600 мм в районе дома по Техническому переулку, 37 и на участке сети диаметром 400 мм рядом с домом на Ярославской, 26.

Администрация города сообщает адреса потребителей, которых ремонт на теплосетях коснется.

Теплоснабжение будет прекращено на весь указанный период для ряда потребителей по ул. Конева, Воркутинская, Беляева, Технический переулок, Архангельская, Пригородная, Прядильщиков, Дзержинского, Осановский проезд.

Здания по ул. Ярославская, Новгородская, Пошехонское шоссе будут отключены на несколько часов, но сразу после ликвидации более мелкого дефекта переключены на котельную по Пошехонскому шоссе, 23а, такая возможность есть благодаря закольцовке.

На оставшийся период в домах будут снижены параметры теплоносителя. Также в зону ограничений попадают несколько домов по ул. Преминина и Молодежной, они будут сразу после начала работ переключены на котельную по ул. Болонина, 23а, в этих зданиях будет только снижена температура теплоносителя.

Под отключение попадают следующие здания:

1) ул. Архангельская, 3, 5, 7, 7а, 9а, 11а, 11б, 11, 13а, 13б, 13, 15, 17а, 17;

2) ул. Беляева, 9а, 9, 13, 18, 20;

3) ул. Воркутинская, 1, 2а, 2, 3а,3, 4, 5, 6а, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9, 10а, 10, 11, 12а, 12, 13, 14а, 14б, 14, 15а, 15, 16а, 16б, 16в, 16г, 16, 17; 17а, 17б;

4) ул. Дзержинского, 7а, 7, 9, 11, 12, 2, 3;

5) ул. Зелёная, 30;

6) ул. Конева, 2а, 2, 4а, 4б, 4в, 4, 6, 7а, 7, 8а, 8б, 8, 9, 10, 11, 12а, 12б, 12, 13, 14а, 14, 15б, 15,15 (нов. стр.), 16а, 16б, 16, 17а, 17, 18а, 18в, 18г, 18, 20а, 20б, 20, 21, 22а, 22б, 22, 23а, 23, 24а, 24б, 24, 25а, 25, 26а, 26б, 26, 27, 29а, 31а, 31, 33, 35а, 35;

7) ул. Крайний переулок, 19;

8) ул. Московская, 2а, 19;

9) ул. Новый переулок, 3, 7;

10) ул. Осаново, 1,2а;

11) ул. Осановский проезд, 27а, 27б, 27, 29а, 29, 31;

12) ул. Пригородная, 8а, 8б, 8в, 8г, 8, 9, 10а, 10, 12, 14а, 14, 16б;

13) ул. Прядильщиков, 9, 10;

14) ул. Технический переулок, 29, 31, 33, 35а, 35, 37, 46а, 46б, 46, 48а, 48б, 48, 50, 52, 54, 54а, 56; 56а;

15) ул. Южная, 2.

16) ул. Молодёжная, 31 корп 1,2.

17) ул. Новгородская, 37а, 37, 39а, 39, 41, 40;

18) ул. Пошехонское шоссе, 9а, 9б, 9в, 9г, 9е, 9, 11, 13а, 13, 15а, 15;

19) ул. С. Преминина, 2, 4б, 4, 10б

20) ул. Ярославская, 13, 15, 17а, 17б, 17, 19а, 19, 21а, 21, 23а, 23б, 23, 25а, 25б, 25, 27а, 27, 27 (корп.1), 29а, 29, 31а, 31б, 31, 33, 36, 38б, 38, 40а, 40, 44а.

Под непродолжительное отключение, а затем ограничение температуры теплоносителя (после переключения на котельную на Пошехонском шоссе, 23а) попадают следующие дома:

1) ул. Молодёжная, 31 корп.1

2) ул. Новгородская, 37а, 37, 39а, 39, 40; 41

3) ул. Пошехонское шоссе, 9а, 9б, 9в, 9г, 9е, 9, 11, 13а, 13, 15а, 15;

4) ул. С. Преминина, 2, 4б, 4, 10б,

5) ул. Ярославская, 13, 15, 17а, 17б, 17, 19а, 19, 21а, 21, 23а, 23б, 23, 25а, 25б, 25, 27а, 27, 27 (корп.1), 29а, 29, 31а, 31б, 31, 33, 36, 38б, 38, 40а, 40, 44а.

Температура теплоносителя будет снижена в следующих домах:

1) ул. С. Преминина, 8а, 10, 10а, 12, 14;

2) ул. Молодежная, 20а (детсад), 20, 26 (адм);

Прорыв был обнаружен две недели назад, но для ремонта специально выбрана дата, когда ожидается потепление. По прогнозам, в ночь с 21 на 22декабря температура воздуха будет около -6 по Цельсию, днем 22 декабря – до - 1 по Цельсию. Специалисты ТГК-2 ставят перед собой задачу закончить ремонтные работы максимально оперативно.

Добавим, ранее, 2, 4 и 6 декабря, на сетях ПАО «ТГК-2» Вологодская ТЭЦ уже были обнаружены дефекты, для ликвидации которых потребовалось ограничение потребителей Бывалово и южного района города.