Количество заболевших на Вологодчине стабильно высоко

В Вологодской области за сутки на 19 декабря выявлено 365 новых заболевших. Это 11 место в России , причем по количеству населения регион находится на 43 месте.

Количество заболевших стабильно высоко. Ранее губернатор заявлял о выходе на плато и о том, что локдауна не будет.

Общее число случаев коронавируса превысило 19 тысяч. По данным портала стопкоронавирус.рф, за сутки выписаны 335 жителей Вологодской области, скончались двое пациентов с диагнозом COVID-19. Общее число выздоровевших на сегодняшний день - 14 398, погибших — 317.

За сутки в России подтверждено 28209 случаев COVID-19 в 85 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 18,8% без клинических проявлений.

В моногоспиталях Вологды на лечении 466 пациентов, в том числе 50 человек поступили накануне. На Советском проспекте лечатся 328 вологжан, на улице Северной — 138 пациентов. 31 человек находится в реанимации, 28 из них на ИВЛ, сообщает официальный сайт Вологды. .