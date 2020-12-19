В Вологодской области открылась запись на вакцинацию от коронавируса

В Вологодской области открыли запись на вакцинацию от COVID-19. Желающие могут записаться в лист ожидания. Прививка будет производиться двухкомпонентной вакциной «Спутник V» (Гам-Ковид-Вак). Об этом на странице в соцсети сообщает губернатор Олег Кувшинников.

Однако очередь на прививку подойдет лишь в следующем году - вакцины поступает ограниченное количество. В первую очередь будут привиты представители группы риска. Среди них, главным образом, медики. Как сообщают специалисты, алкоголь снижает иммунитет, так что от него лучше отказаться задолго до вакцинации.

«Записаться можно на региональном портале Госуслуг gosuslugi35.ru. Все желающие привиться могут оставить свои данные. Как только появится возможность, оператор перезвонит и пригласит на вакцинацию. До Нового года в приоритете группы риска – работники здравоохранения, образования и социальной сферы. Затем, с увеличением доз вакцины, развернем полномасштабную иммунизацию», — написал Олег Кувшинников.

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