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В Вологде "звездное небо" над Каменным мостом заменят

Оно будет другого цвета
Иван Чухнин
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Одно из самых удачных украшений города уберут. Фото 17.12.2020

Одно из самых удачных украшений города уберут. Фото 17.12.2020

Фото: Ольга Кузнецова

Другое "звездное небо" появится над самой короткой улицей Вологды. Над Каменным мостом в Новому году обновят иллюминацию. До этого здесь горели сотни лампочек холодного белого цвета. Но сейчас закупили новое "небо".

"Полотно шириной 16 м и длинной 55 м украсит самую короткую вологодскую улицу - Каменный мост. По цветовой гамме оно не совпадает с тем, которое радовало вологжан в предыдущие годы, поэтому его сегодня демонтировали. Новая иллюминация будет теплого оттенка с мерцанием и звездами", - написал на своей страничке в социальных сетях мэр Вологды Сергей Воропанов.

В Вологду привезли новую ель для площади Революции. Старая после падения в прошлом году хранится в сарае - она пришла в негодность. Монтаж елки начнется в субботу. Это искусственное дерево из Петербурга стоимость его вместе с монтажом и установкой- около 4,5 миллионов рублей.

Как поясняла администрация города, ранее заключенный договор на поставку живых елей в Вологду был сорван. Вологда станет муниципалитетом, где главная ель появится в самую последнюю очередь.