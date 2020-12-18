Молодой вологжанин до смерти избил супругу бутылкой

Жителя деревни задержали и поместили в ИВС. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Как сообщает управление СКР по Вологодской области, утром 17 декабря в деревне Костинское Шекснинского район скончалась женщина 53 лет. Она была жестоко избита. Удары пришлись по голове и телу.

Как выяснилось, у женщины был молодой супруг. Накануне они принимали гостей.

Но в ходе застолья супруги поссорились - женщина не хотела дать мужу денег на спиртное. Гости ушли, а скандал продолжался.

Полицейские изучили место трагедии. При осмотре обнаружилось, что был вымыт пол, вытерта кровь с тела пострадавшей. Также были выброшены осколки разбившейся бутылки, которой, как видимо, избивал жену супруг.

Мужчина задержан.

СКР возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Сначала супруг заявил, что жену избили неизвестные. Однако, после предъявления собранных данных сознался в преступлении. Ему грозит 15 лет колонии.