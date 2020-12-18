Пропавшего ребенка в Череповце искали с собаками

Закон суров: попало родителям. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

8-летний мальчик пропал в Череповце. На поиски отправились полицейские. Как сообщает отдел УМВД по Череповцу, 17 декабря обеспокоенная мать подняла на ноги местную полицию: ее ребенок пропал. Около 19:30 женщина позвонила в дежурную часть. Она сообщила, что мальчик 2012 года рождения около 8 утра ушел в школу, но домой не вернулся, а на ее звонки не отвечал. Полиция начала поиски, была задействована и кинологическая служба.

Служебная собака с кинологом выявили у парка 200-летия группу детей, катавшихся с горки. У некоторых были с собой школьные рюкзаки, то есть дети тут отдыхали после школы, не заходя домой. Как оказалось, был среди них и потеряшка.

Мальчик рассказал. что после занятий в школе он с приятелем пошли гулять, пришли в парк 200-летия, увлеклись катанием с горки, потеряли счет времени.

Ребенка доставили в отдел полиции, там его забрала мама, с которой сотрудники полиции по делам несовершеннолетних провели профилактическую беседу.