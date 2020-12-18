Молодой водитель разворачивался перед лесовозом и погиб

У водителя были небольшие шансы выжить. Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

Еще одна трагедия произошла на дорогах Вологодской области. Авария произошла 18 декабря в Великоустюгском районе. Как сообщает УМВД по Вологодской области, около 12:20 на 420 км дороги Урень-Шарья-Никольск-Котлас легковушка попала под лесовоз.

По предварительной информации, молодой человек, управляя автомобилем ВАЗ-2115, разворачивался перед движущимся МАЗом, груженным лесом. Водитель легковушки скончался от полученных травм на месте, 54-летний водитель грузовика не пострадал. Все обстоятельства трагедии будут уточняться ГИБДД.