Вологодские омоновцы почтили память 22-летнего Евгения Ставцева

В школе прошел Урок мужества. Фото: материалы пресс-служб

Бойцы вологодского ОМОНа почтили память коллеги Евгения Ставцева, погибшего 25 лет назад при исполнении служебного долга.

22 -летний прапорщик Евгений Ставцев погиб ранним утром 18 декабря 1995 года в Гудермес при отражении нападения боевиков на здание комендатуры. Указом Президента РФ он награжден «Орденом Мужества» (посмертно).

Сослуживцы хранят память о своем товарище, погибшем в Чечне. Фото: материалы пресс-служб

В памятный день руководство и сотрудники ОМОНа колу, где учился Евгений, и которая носит имя героя. Офицеры Росгвардии провели для школьников Урок мужества. Они рассказали о командировках на Северный Кавказ, как за 25 лет изменилась служба в отряде, какие задачи сейчас стоят перед отрядом. Затем омоновцы посетили родителей Евгения Ставцева, возложили цветы к могиле сослуживца и почтили его память минутой молчания.