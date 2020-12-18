Вологодчина держится в десятке регионов по количеству ежедневно заражаемых

Умирать, по официальной статистике, стали меньше, а вот заражения держатся на уровне

По состоянию на 18 декабря в Вологодской области за сутки выявлено 367 случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 4 человека попали в статистику по умершим. 348 вологжан были выписаны с больничного.

Вологодчина продолжает держаться в десятке регионов по количеству ежедневно заражаемых. 75% коек в моногоспиталях области занято.

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