Вологодчина держится в десятке регионов по количеству ежедневно заражаемых

Умирать, по официальной статистике, стали меньше, а вот заражения держатся на уровне
По состоянию на 18 декабря в Вологодской области за сутки выявлено 367 случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 4 человека попали в статистику по умершим. 348 вологжан были выписаны с больничного.
Вологодчина продолжает держаться в десятке регионов по количеству ежедневно заражаемых. 75% коек в моногоспиталях области занято.
Загруженность
По вопросам коронавирусной инфекции работает горячая линия по номеру 122.
Статистика по Вологде