Вологжане собрали нуждающимся 600 кг еды

Фото: vk.com/gorcom35

С апреля вологжане участвуют во всероссийской акции фонда «Дари еду!». Сочувствующие оставляют в специальных тележках в одном из гипермаркетов Вологды, что на Окружном шоссе, 35, нескоропортящиеся продукты для нуждающихся. С весны удалось собрать около 600 кг еды, с начала декабря - более 100 кг. Съедобные наборы получили около 180 нуждающихся семей - продукты помогают развозить волонтеры.

Попросить помощи можно по телефону местного колл-центра 8-800-302-16-17 или через молодежный центр «ГОР.СОМ 35», либо оставив заявку на сайте проекта.