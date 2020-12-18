Пенсионерка заплатила 1,3 млн рублей, чтобы снять порчу с внука

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Вологжанка 67 лет увидела телерекламу экстрасенсорных услуг и обратилась за помощью к "специалистам". После того, как она по телефону рассказала о своих проблемах, на том конце провода ее убедили, что для здоровья внука необходимо провести особый ритуал. Сначала женщина оплатила "ингредиенты и принадлежности", потом и вовсе перевела 1,3 млн рублей на снятие порчи. Иначе, как заявили мошенники, ребенок может умереть. Пенсионерка отдала все сбережения и оформила три кредита.

Вологжанина 50 лет обхитрила через интернет «жрица любви». Мужчина заплатил 50 тысяч рублей в качестве предоплаты и страховки, но девушку так и не увидел. Пришлось обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве.