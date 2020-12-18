В Вологде задержан пироман, поджигавший подъезды

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В областной столице полицейским удалось задержать вологжанина, который 13 декабря поджег три подъезда. 29-летний мужчина был вычислен по камерам видеонаблюдения системы «Безопасный город».

В час ночи в домах на улицах Ветошкина, Герцена и Левичева произошли пожары. Эксперт-криминалист заявил, что причиной возгорания стал поджог. Оперативникам удалось в тот же день задержать поджигателя, который уже был ранее судим за аналогичные преступления. Теперь ему грозит до 5 лет лишения. На данный момент, подозреваемый находится в изоляторе временного содержания Вологды.