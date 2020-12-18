В Вологде открыли каток

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В Вологде, в среду 16 декабря, на стадионе «Динамо» (Пушкинская, 43) открылся каток. Прокатиться на коньках можно будет четыре дня в неделю по особому расписанию: по средам и пятницам с 17:00 до 21:00, по субботам с 14:00 до 21:00, в воскресенье с 12:00 до 21:00.

Взрослым придется выложить за зимнее удовольствие 150 рублей, детям от 7 до 14 лет или по карте «Забота» - 100 рублей. По средам всем вологжанам скидка - билет будет стоить 100 рублей. Многодетные семьи и воспитанники детских домов за вход могут не платить.

Каток по рекомендации Роспотребнадзора будет загружен не более чем наполовину. При этом круговое катание отменят, лед будет разделен на зоны. В раздевалках обязательно носить маску и соблюдать социальную дистанцию. На входе проверяется температура тела.

Лед готовится и на стадионе «Локомотив», а вот «Витязь» в этом году закрыт на строительство.