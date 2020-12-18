В Череповце задержали мошенников, специализирующихся на обмане стариков

Задержание Фото: УМВД России по Вологодской области

В Череповце полицейские арестовали преступную группу, состоящую из 7 мужчин (от 26 до 35 лет) и 2 женщин (от 28 и 40 лет). Мошенники "работали" долгое время. Они выискивали на территории нескольких областей пожилых людей и входили к ним в доверие. После общения, аферисты рассказывали о преимуществах продаваемого товара и убеждали своих жертв о необходимости покупки.

Преступники продавали старикам ненужный им товар по завышенной в десятки раз цене, при этом якобы делая "скидку специально для пенсионеров". В основном, продукцией были датчики пожарной сигнализации, массажеры немедицинского назначения, газоанализаторы. Мошенники предъявляли наивным жертвам удостоверения работников информационного отдела, отдела технического контроля, самодельные прайс-листы, рисовали товарные чеки с печатями.

По 9 фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела. Пенсионеров обманули более чем на 160 000 рублей. При обыске изъяты документы, свидетельствующие о причастности к более 300 аналогичным преступлениям. На данный момент ведется поиск всех пострадавших.