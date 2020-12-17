В Череповце с улиц массово вывозят брошенные автомобили

Фото: портал Город Че

Брошенные автомобили - бич городов. Они мешают уборке и затрудняют движение. Поэтому в Череповце их вывозят в принудительном порядке, эвакуируют на штрафстоянку. До этой процедуры владельца авто уведомляют, вычислив его по номерному знаку машины. А забрать машину со штрафстоянки хозяин сможет, лишь возместив «Спецавтотрансу» затраты – сейчас это 2181 рубль.

Всего в 2020 году в Череповце выявлено 93 машины с признаками брошенности. Из них 61 автомобиль убрали собственники (45 – с земли муниципальной собственности, 16 – с территорий многоквартирных домов). 32 авто были эвакуированы на спецстоянку (27 с земли муниципальной собственности, 5 – с территорий многоквартирных домов на основании протоколов общего голосования собственников помещений).

На спецстоянке в данный момент находятся 30 брошенных машин. Если хозяева не заберут их, то машины будут оценены, материалы по ним будут направлены в суд на признание техники бесхозной. Если суд вынесет положительное решение, бесхозный транспорт передается в муниципальную собственность. В этом случае техника или сдается в металлолом или при хорошем состоянии и наличии документов выставляется на продажу.

"В этом году в Череповце проведена беспрецедентная работа по очищению улиц от брошенного транспорта. Никогда не вывозилось такое количество техники за один год," - свидетельствуют журналисты портала Город Че.