Череповецкие спасатели получили новый катер и компрессор

Фото: страница мэра Череповца ВКонтакте

В Череповце спасательная служба получила новое оборудование для водолазов. В частности, воздушный компрессор, который используется для заполнения баллонов дыхательных аппаратов. Им заменят технику, купленную еще в 2003 году.

Ранее спасатели рисковали. Как пишет мэр города, если бы компрессор вышел из строя, то работа водно-спасательного отряда оказалась под угрозой. "Новое устройство позволяет заправлять сразу два баллона. Следовательно, подготовка к операциям пойдёт в два раза быстрее", - сообщает подробности мэр города Вадим Германов. При этом он надеется, что подводное снаряжение спасатели будут использовать только для тренировок.

А неделю назад спасатели получили спасательное судно. Отныне на вооружении спасателей аэролодка "Бриз" - судно на воздушной подушке.

Напомним, 27 декабря Спасательной службе города исполняется 20 лет, так что для спасателей от города подготовлены еще подарки и сюрпризы. Однако официальный представитель мэрии Сергей Климушкин отказался раскрывать нам все тайны даже под угрозой официального запроса.