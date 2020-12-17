13-летняя девочка пострадала в ДТП под Череповцом

Фото: ОГИБДД г.Череповец

Три автомобиля столкнулись 17 декабря около 9:20 на 2 километре дороги Череповец – Ирдоматка.

Как сообщает отдел ГИБДД по Череповцу, 41-летняя женщина на Ладе Калина, выехала на встречную полосу, там двигался автомобиль Сузуки Гранд Витара, которым управлял мужчина 42 лет.

За Сузуки двигалась Шевроле Лачетти под управлением молодого человека 28 лет. Он не успел затормозить и врезался в Сузуки. В аварии пострадала водитель «Лады», с тяжелыми травмами она доставлена в медучреждение. 13-летняя пассажирка Сузуки с ушибом головы также направлена к медикам. ГИБДД уточняет обстоятельства ДТП.

И еще одна серьезная авария произошла сегодня утром в районе Кошты. Там в кювете оказалась перевернутая фура. Обстоятельства ДТП выясняются, сообщает Город Че.