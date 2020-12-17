На главных площадях Вологды установят искусственные ели

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В областной столице на Кремлевской площади и на площади Революции установят 15 и 20-метровые искусственные ели. Монтаж уже начался. К новогодним праздникам 2020 года компания "Опт-строй" должна была установить 21 ель в микрорайонах Вологды до 1 декабря. На данный момент на местах появились только 15 деревьев.

За срыв сроков подрядчик скорее всего заплатит штрафом. Департамент городского хозяйства обратился за помощью в установке елей к социально-ответственному бизнесу.

Предприниматели подарили Вологде в этом году светящиеся скульптуры «Танцующую пару», «Звездное небо» (длиной 55 метров на Каменном мосту), инсталляцию «Снежинки» (на Площади Революции).