На Вологодчине три месяца будут сдерживать цены на сахар и растительное масло

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В Вологодской области, как и в других регионах, принято постановление по ограничению роста цен на растительное масло и сахар. До 1 апреля 2021 года сахар должен стоить в розницу дешевле 46 рублей за килограмм, а подсолнечное масло - 110 рублей за литр.

Проблемы могут возникнуть с формированием стоимости продукции при учете наценки за доставку. Вологодская область - большая, вот и получается, что логистическая составляющая цены значительная. "Будем искать специальные варианты мер поддержки для тех организаций, которые работают на селе", - заявил замгубернатора Виталий Тушинов.

Антимонопольные службы пообещали ослабить на период соглашения свой контроль. Цены с начала года на растительное масло поднялись в РФ более чем на 70%, на сахарный песок - более чем на 20%.