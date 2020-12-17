В Вологде стало на 7 бригад скорой помощи больше

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В областной столице количество бригад скорой помощи увеличили с 22 до 29. Об этом сообщил Департамент здравоохранения Вологодской области. Каждый день в диспетчерскую поступает более восьми сотен звонков. Часть вызовов перенаправляется в поликлиники - там организованы бригады неотложной помощи для пациентов с обостренными хроническими заболеваниями (сам человек прийти к врачу не может, но прямой угрозы жизни нет). Такую помощь должны оказать в течение двух часов.

Вологжан попросили вызывать скорую лишь в крайнем случае. «Экстренные виды помощи - это острые, тяжелые состояния: инфаркты, инсульты, травмы, ожоги, ножевые ранения, внезапные сильные кровотечения, роды, нарушения сознания, дыхания, представляющие угрозу жизни. Цель скорых - оказать помощь и госпитализировать пациента в профильное лечебное учреждение в экстренном порядке», - пояснил Сергей Бутаков.