Центр Вологды украсит искусственная елка за 4,5 миллиона рублей

Вологда с нетерпением ждет новую красавицу. Прошлогодняя елка лежит на складе. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Главная ель Вологды, которой традиционно считается праздничное дерево на площади Революции, появится в городе до 21 декабря. Таковы условия договора, опубликованные на сайте госзакупок. Стоимость ели вместе с украшениями составит около 3,8 млн рублей. Она будет искусственной, высота дерева - 20 метров.

Закупка произведена 11 декабря. Как выяснилось, дополнительно более 700 тысяч рублей будет стоить установка и монтаж сооружения.

Ранее сообщалось, что живая ель на порядок дешевле искусственной.

Вологда станет, по всей видимости, последним муниципальным районом, где ее установят в этом году. К слову, в эти дни в Вологде, столице огромного и лесного региона проходит форум "Российский лес".