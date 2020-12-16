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Кинотеатр "Салют" в Вологде возобновит работу с 1 января

Он не работал с конца марта
Иван Чухнин
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"Салют" - старейший кинотеатр города.

"Салют" - старейший кинотеатр города.

Фото: администрация города Вологды

"У нас отличная новость, - сообщает менеджер вологодских кинопрокатчиков Ирина Коковина. - В новогодние праздники кинотеатр "Салют" откроет свои двери!"

В ближайшие дни появится афиша. Показы фильмов будут производиться в обеих залах, со всеми предписанными Роспотребнадзором предосторожностями.

Напомним, с конца марта показы фильмов в старейшем кинотеатре города были прекращены. Для тех, кто давно не был в "Салюте": на месте касс еще до пандемии стало работать кафе. А билеты продаются на баре.

мы уже выгрузим расписание на наш сайт kino35.ru