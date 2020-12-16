Кинотеатр "Салют" в Вологде возобновит работу с 1 января

"Салют" - старейший кинотеатр города. Фото: администрация города Вологды

"У нас отличная новость, - сообщает менеджер вологодских кинопрокатчиков Ирина Коковина. - В новогодние праздники кинотеатр "Салют" откроет свои двери!"

В ближайшие дни появится афиша. Показы фильмов будут производиться в обеих залах, со всеми предписанными Роспотребнадзором предосторожностями.

Напомним, с конца марта показы фильмов в старейшем кинотеатре города были прекращены. Для тех, кто давно не был в "Салюте": на месте касс еще до пандемии стало работать кафе. А билеты продаются на баре.

мы уже выгрузим расписание на наш сайт kino35.ru