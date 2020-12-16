В Вологде пенсионерка спасла девочку от сексуального маньяка

Подозреваемый задержан Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В Вологде неравнодушная пенсионерка прогнала сексуального извращенца, покусившегося на девочку-подростка. Он зашел за 16-летней вологжанкой в подъезд,

"Воспользовавшись моментом, он подбежал к девушке сзади и, зажав одной рукой рот, потребовал замолчать и снять джинсы. В это время, услышав шум на лестничной клетке, из соседней квартиры вышла пенсионерка. Испугавшись, злоумышленник немедленно ретировался", - пишет сайт УМВД Вологодской области.

На место выехала следственно-оперативная группа. Благодаря отпечаткам пальцев вычислен подозреваемый - вологжанин, ранее судимый, ему 44 года. Следствие будет вести СУ СК по Вологодской области.