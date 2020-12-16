Массового отключения тепла в Вологде не будет из-за резкого похолодания

Ремонт теплотрассы начнется только при теплой погоде. Фото: Олег УКЛАДОВ

Работы на теплосетях ТГК-2 в Вологде перенесены. Массовое отключение теплоснабжения домов в Бывалово, а также 5 и 6 микрорайонах были запланированы на вечер 16 декабря. Однако из-за неблагоприятных метеоусловий они перенесены.

Согласно уточненного прогноза, предоставленного Вологодским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, к вечеру 17 декабря резко похолодает - до минус 13 градусов. В связи с этим принято решение перенести дату ремонта. О ней будет сообщено дополнительно.

Напомним, два дефекта на теплосетях, находящихся на балансе ПАО «ТГК-2» Вологодская ТЭЦ обнаружены на магистральном трубопроводе диаметром 600 мм в районе дома по Техническому переулку, 37 и на участке сети диаметром 400 мм рядом с домом на Ярославской, 26. Работы должны начаться 16 декабря вечером.