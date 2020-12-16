Размер имеет значение: Алексей Мордашов станет владельцем новой яхты

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Владелец СЕВЕРСТАЛи Алексей Мордашов станет владельцем одной из крупнейших яхт, стоимость ее, по предварительным оценкам, не менее $300 млн . Судно войдет в пятерку крупнейших яхт богатейших россиян, сообщает Forbеs.

142-метровая суперъяхта Nord построена германской компанией, в начале 2021 года будет передана владельцу. Предыдущая лодка миллиардера, спущенная на воду в 2013 году, имеет длину 63 метра.

Как сообщает издание, судно стало крупнейшим из спущенных на воду в этом году и одним из крупнейших в мире. Оно займет 10-е место после яхты «A+» королевской семьи Абу-Даби. Среди яхт россиян оно займет лишь четвертое место, уступив яхтам Романа Абрамовича, Алишера Усманова и Андрея Мельниченко.

Само строительство яхты могло обойтись бизнесмену в $300 млн., но конечная стоимость зависит от конечной отделки. В итоге она может составить около $500 млн. - примерно 5 процентов годового бюджета Вологодской области.

Глава Великоустюгского района Вологодской области будет получать 500 тысяч рублей в месяц и станет одним из самых высокооплачиваемых руководителей муниципалитетов.