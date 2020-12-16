И тишина: в Череповце отменены концерты у новогодних елок на площадях

В Череповце из-за коронавируса отменили концерты у новогодних елок. В Вологде главная ель на площади Революции все еще не установлена. На ее месте - лишь железные ограждения, собранные в кучу.

Тишина в новогоднюю ночь будет, но не полная. Об этом сообщает портал Город Че.

Вместо запланированных концертов из динамиков у новогодних елок Череповца будет играть тихая музыка. "Надеемся, что не "Лебединнное озеро"", - шутят местные остряки.

Музыкальные ограничения будут введены, вероятно, чтобы излишне не привлекать публику в условиях коронавируса. Но приходить к елкам не запрещено. "Музыка будет на площади Молодежи, на площади Металлургов и площади Химиков, у ДК «Строитель» и у центра «Северный»... А в ЗШК, судя по сообщению управления по делам культуры города, музыки не будет", - сообщает портал.

В Вологде новогодняя ель на площади Революции появится, ориентировочно, лишь в эти выходные.