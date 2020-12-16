Вологжан ждет круговой перекресток у Бригантины

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В областной столице собираются внедрить очередное кольцевое пересечение. Перекресток с круговой схемой движения появится в районе Бригантины в следующем году, если позволят финансы Вологды. "На данный момент проектировщик ведет подготовительные работы", - сообщил мэр города.

Еще с лета власти хотели внедрить 8 круговых перекрестков в Вологде по адресам: Предтеченская – Зосимовская, Пошехонское шоссе – Петина, Ленинградская – Петина, Пошехонское шоссе – Ярославская, Окружное шоссе – Гагарина, Ленинградская – Ярославская, Конева-Герцена-Можайского и у Бригантины.

Некоторые вологжане критически относятся к таким нововведениям, в основном из-за того, что многие оказались не знакомы с круговыми перекрестками на практике, и сомнительной реализации проекта. В теории, кольца должны поспособствовать разгрузке дорог и уменьшению количества ДТП.