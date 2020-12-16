В Вологде назвали адреса 200 зданий, в которых отключат отопление

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В областной столице коммунальщики вновь пытаются в зимнее время устранить дефекты на магистральных теплосетях. Прорыв был обнаружен на минувшей неделе, коммунальщики все это время ждали улучшения погодных условий В этот раз будет ограничено теплоснабжение в Бывалово, 5-м и 6-м микрорайонах Вологды. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Специалисты ТГК-2 собираются отремонтировать трубу диаметром 0,6 м по адресу Технический переулок, 37 (там уже велись работы в начале декабря), и участок магистрали диаметром 0,4 м на Ярославской, 26.

Часть вологжан проживающих на улицах Конева, Воркутинская, Беляева, Технический переулок, Архангельская, Пригородная, Прядильщиков, Дзержинского, Осановский проезд,

останутся без тепла и горячей воды с вечера среды 16 декабря 21:00 и до 17 декабря 18:00.

Дома на Ярославской, Новгородской, Пошехонском шоссе лишат обогрева на несколько часов, а потом переключат на другую котельную - они возможно будут получать меньше теплоносителя.

Здания по следующим адресам лишатся тепла:

1) ул. Архангельская, 3, 5, 7, 7а, 9а, 11а, 11 б, 11, 13а, 13 б, 13, 15, 17а, 17;

2) ул. Беляева, 9а, 9, 13, 18, 20;

3) ул. Воркутинская, 1, 2а, 2, 3а,3, 4, 5, 6а, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9, 10а, 10, 11, 12а, 12, 13, 14а, 14 б, 14, 15а, 15, 16а, 16 б, 16в, 16 г, 16, 17; 17а, 17 б;

4) ул. Дзержинского, 7а, 7, 9, 11, 12, 2, 3;

5) ул. Зелёная, 30;

6) ул. Конева, 2а, 2, 4а, 4 б, 4в, 4, 6, 7а, 7, 8а, 8 б, 8, 9, 10, 11, 12а, 12 б, 12, 13, 14а, 14, 15 б, 15,15 (нов. стр.), 16а, 16 б, 16, 17а, 17, 18а, 18в, 18 г, 18, 20а, 20 б, 20, 21, 22а, 22 б, 22, 23а, 23, 24а, 24 б, 24, 25а, 25, 26а, 26 б, 26, 27, 29а, 31а, 31, 33, 35а, 35;

7) ул. Крайний переулок, 19;

8) ул. Московская, 2а, 19;

9) ул. Новый переулок, 3, 7;

10) ул. Осаново, 1,2а;

11) ул. Осановский проезд, 27а, 27 б, 27, 29а, 29, 31;

12) ул. Пригородная, 8а, 8 б, 8в, 8 г, 8, 9, 10а, 10, 12, 14а, 14, 16 б;

13) ул. Прядильщиков, 9, 10;

14) ул. Технический переулок, 29, 31, 33, 35а, 35, 37, 46а, 46 б, 46, 48а, 48 б, 48, 50, 52, 54, 54а, 56; 56а;

15) ул. Южная, 2.

16) ул. Молодёжная, 31 корп 1,2.

17) ул. Новгородская, 37а, 37, 39а, 39, 41, 40;

18) ул. Пошехонское шоссе, 9а, 9 б, 9в, 9 г, 9е, 9, 11, 13а, 13, 15а, 15;

19) ул. С.Преминина, 2, 4 б, 4, 10 б

20) ул. Ярославская, 13, 15, 17а, 17 б, 17, 19а, 19, 21а, 21, 23а, 23 б, 23, 25а, 25 б, 25, 27а, 27, 27 (корп.1), 29а, 29, 31а, 31 б, 31, 33, 36, 38 б, 38, 40а, 40, 44а.

Ненадолго отключат тепло, а затем ограничат температуру теплоносителя по следующим адресам:

1) ул. Молодёжная 31 корп.1

2) ул. Новгородская, 37а, 37, 39а, 39, 40; 41

3) ул. Пошехонское шоссе, 9а, 9 б, 9в, 9 г, 9е, 9, 11, 13а, 13, 15а, 15;

4) ул. С. Преминина, 2, 4 б, 4, 10 б,

5) ул. Ярославская, 13, 15, 17а, 17 б, 17, 19а, 19, 21а, 21, 23а, 23 б, 23, 25а, 25 б, 25, 27а, 27, 27 (корп.1), 29а, 29, 31а, 31 б, 31, 33, 36, 38 б, 38, 40а, 40, 44а.

Температура снизится:

1) ул. С. Преминина 8а, 10, 10а, 12, 14;

2) ул. Молодежная 20а (дет. сад), 20, 26 (адм).