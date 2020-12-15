Вологжане спасли лебедя

Фото со страницы Юрика Акмазикова Фото: vk.com

В Вологодской области на реке Уфтюге чуть не погиб отбившийся от стаи лебедь. Замерзшую птицу спасли волонтеры, об этом сообщил официальный сайт Череповца.

Очевидцы сообщили активистам, что на реке погибает одинокий лебедь. Волонтер Юрик Акмазиков рассказал о спасении умирающего: «Я живу в Нюксенице. До лебедя ехать нужно было 12 километров на машине, потом еще километра четыре на «мотособаке» по лесу. Когда мы добрались, птица была в плачевном состоянии: перышки и крылышки замерзли, он почти не мог шевелиться. А есть ведь еще дикие животные, да и мороз до -18».

Птица отправилась в областную столицу на осмотр ветеринара. На передержке в курятнике лебедь отогрелся и начал себя активно проявлять, даже шипеть. Предполагается, что крупная птица - самец. Перезимовать лебедь сможет в одном из хозяйств Тарноги. Там уже обитает другая спасенная лебедушка - им будет не одиноко.