Над череповчанкой массово посмеялись на автовокзале

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В июне 2020 года на автовокзале Череповца произошел инцидент. Женщина попыталась без маски на лице войти в здание через двери «Выход». Охранник перекрыл ей проход и показал, что заходить нужно через двери «Вход», так как там расположена рамка металлоискателя. Сначала череповчанка кричала, что ее не пускают в здание, а затем все-таки смогла пройти через нужный проем. После этого оскорбленная прямиком направилась к дежурной по учреждению. Ответчик остался на своем месте и молчал, руками не размахивал. А вот большое количество пассажиров автовокзала посмеялись над череповчанкой. По словам истицы, сотрудник назвал ее "дурой". После всего произошедшего работник извинился перед пострадавшей.

Истица потребовала компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей, возмещение расходов на медицинские услуги и приобретение лекарств в сумме 1056 рублей, а также судебных расходов.

Суд взыскал с охранной организации в пользу пострадавшей 3 тысячи рублей и расходы по оплате госпошлины в размере 300 рублей. Достаточных доказательств о причинении вреда здоровью в результате "дуры" женщина не предоставила. Решение может быть обжаловано.