В Вологде воспитатель детского сада получала ниже минималки

Заведующая детским садиком платила воспитателю меньше минималки Фото: Михаил ФРОЛОВ

Завершено расследование уголовного дела по обвинению женщины-руководителя, вологжанки 1972 г.р., в проблемах с начислением и выплатой заработной платы. Ее подчиненная - воспитатель получала ниже минималки и в результате подала в суд.

Установлено, что почти целый год руководитель ООО «Мик Плюс» выплачивала заработную плату работнику организации ниже минимального размера оплаты труда. Организовав частное дошкольное учреждение «Детский сад «Улитка», она установила воспитателю заработную плату в размере 10 000 рублей с выплатой наличными. Но и ту, порой, не доплачивала. "В период с 22.01.2019 по 29.11.2019 она выплачивала воспитателю зарплату по 3, 8 и 10 тыс. рублей в месяц, не доплатив ей в общей сложности более 39 тыс. рублей",- сообщает пресс-служба регионального СУ СК.