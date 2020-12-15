Окунуться в прорубь на реке Шексне можно будет, купив абонемент

Пожалуй, это единственная платная прорубь на Вологодчине. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Череповце на Шексне вырубили прорубь, зимнее плавание в ней, как обычно, будет платным. Инициатором стала лыжная база. Купания начнутся через неделю, сообщает официальный сайт Череповца.

По словам руководителя базы Юрия Баранова, размеры проруби - два на три метра. Чтобы купающегося не затянуло течением, подо льдом сделают ограждения. Для удобства моржей появятся мостки и лестница, уходящая в воду. Купель рассчитана на одного человека.

Обычно абонемент на весь сезон покупают около 200 человек, для пенсионеров цена его составляет 500 рублей, для взрослых - 800, разовое купание - 50, .

- В этом году с погодой повезло, не как в прошлом. Лед сейчас толщиной до 20 сантиметров - безопасный. На Крещение мы эту купель закроем на вечернее и ночное купание, сделаем другую, чтобы можно было "пропустить" пять-шесть тысяч человек, сообщил Юрий Баранов.