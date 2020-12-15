Вологодская область входит в десятку по количеству заболевших коронавирусом за последние сутки

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Вологодская область сообщает о 368 заболевших за сутки и занимает 9 место по количество заражений COVID-19, при этом по числу населения регион находится на 43 месте.

За прошедшие сутки диагноз коронавирус подтвердился у 368 вологжан.

За прошедшие сутки признано умершими от коронавируса 9 человек. В России за стуки 26 689 новых случаев коронавируса, 577 человек скончались.

Согласно сайта стопкоронавирус.рф, в Вологодской области с начала пандемии был инфицированы коронавирусом три человека их 200. Сейчас скорость распространения вируса остается высокой, но стабильной .

Областной департамент здравоохранения сообщил о погибшем ребенке, который лечился в моногоспитале.